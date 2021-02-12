Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
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Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı

12.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:13
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı

GAZİANTEP'te, taksi ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü yol kenarındaki büfeye girdi.

GAZİANTEP'te, taksi ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada büfenin önünde sipariş bekleyen müşterilerden Suriye uyruklu Eyman Dabul (34) öldü, 7'si yolcu, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı. Kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriye uyruklu Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile çarpıştıktan sonra özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp iş yerine girdiği görüldü.


Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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