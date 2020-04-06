Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp, kitap dağıttı
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Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp, kitap dağıttı

VAN'ın Erciş ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan, 'evde kal' çağrılarına bir destek de taksici Faysal Atmaca'dan (48) geldi.

06.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:22
Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp, kitap dağıttı

VAN'ın Erciş ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan, 'evde kal' çağrılarına bir destek de taksici Faysal Atmaca'dan (48) geldi. İşlettiği taksinin çevresine 'evde kal' yazdıran Atmaca, evinden çıkamayanlara da kitap dağıtıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı başlatılan 'evde kal' kampanyası sürerken, toplumun birçok kesiminden de büyük destek görüyor. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Faysal Atmaca da kampanyaya, işlettiği taksisiyle destek veriyor. Taksisinin çevresine 'evde kal' yazdıran Atmaca, olumlu tepkiler aldığını söyledi. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Atmaca, bununla da yetinmiyor. Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı için hikaye, roman, şiir kitaplarından oluşan hediye paketleri hazırlayarak, ailelere teslim ediyor. 

Atmaca, Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı koronavirüs tedbirlerine destek vermek istediğini belirterek, "Ben de bu şekilde destek olmak istedim. Bu desteği sunarken 65 yaş ve üstü ile çocukların da evden çıkamadığını düşünerek onlara da kitap hediye ediyorum. Umarım bu salgın bir an önce ülkemizi ve dünyayı terk eder" dedi.'KARŞIMIZDA KİTAPLA GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK'Sınıf öğretmeni Seda Demir, taksici Atmaca'nın çok anlamlı davranışta bulunduğu söyleyerek, "Koronavirüs salgını kapsamında evinden çıkamayan vatandaşlara kitap ulaştırıp, destek sunan taksici arkadaşımıza çok teşekkür ediyor, 'Evde kal, kitapla kal' sloganıyla kendisine destek sunuyoruz" dedi.

Atmaca'nın kitap hediye ettiği Yunus Göral ise "Karşımızda elinde hediye paketi olan birini görünce şaşırdık. Meğer koronavirüse dikkat çekip, destek sunmak için bize büyüklerin ve çocukların okumaları için kitaplar getirmiş. Ben taksici arkadaşıma teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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