Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İstanbul'da alarm! Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
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Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İstanbul'da alarm! Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadaki eylem çağrıları üzerine polis, Taksim'de geniş güvenlik önlemi aldı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü sebebiyle İstanbul'da geniş güvenlik önlemi alındı. Sosyal medyadaki eylem çağrıları üzerine polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirildi. Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. İstiklal Caddesi'nin ise yaya giriş çıkışlarına açık olduğu görüldü.

TAKSİM İSTASYONU KAPATILDI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabındam yapılan açıklama göre; Taksim Metro İstasyonu'nun kapatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle: "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir."

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemleri! Taksim istasyonu kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İstanbul'da alarm! Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İstanbul'da alarm! Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İstanbul'da alarm! Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İstanbul'da alarm! Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İstanbul'da alarm! Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İstanbul'da alarm! Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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