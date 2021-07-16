Taksim Meydanı'nı podyum gibi kullandılar

Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadının fotoğraf çekilmek için verdiği pozlar podyumları aratmadı.

Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadının fotoğraf çekilmek için verdiği pozlar podyumları aratmadı. Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen kadınlar dakikalarca poz vererek fotoğraf çektirdi.

Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadın, yanlarındaki erkek arkadaşına cep telefonlarını vererek fotoğraf çekilmeye başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi. Kadınların meydanın ortasında fotoğraf çekildiği o anlar kameraya yansırken verdikleri pozlar podyumları aratmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı