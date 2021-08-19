Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası kamerada

Taksim Meydanı'nda iki kadın kıskançlıktan dolayı saç başa kavga etti.

Taksim Meydanı'nda iki kadın kıskançlıktan dolayı saç başa kavga etti. Kavga anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadının sabah saatlerinde eğlence mekanından çıkmasının ardından aralarında erkek arkadaşıma yan gözle baktın tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen kıskançlık tartışması iki kadının birbirine saldırmasıyla saç başa kavgaya dönüştü. Kadınların yanlarındaki erkeklerin kavgayı ayırmaya çalıştıkları görülürken, çevredeki vatandaşların ise şaşkın gözlerle kavgayı seyrettiği görüldü. Kadınların saç başa birbirlerini dövdüğü kavga anları ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde iki kadının sokak ortasında saç başa kavga edip birbirlerine girdiği ve yanlarında erkeklerin onları ayırmaya çalışırken, çevredeki vatandaşların ise şaşkın gözlerle olayları seyrettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı