Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi
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Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi

28.09.2020 09:38 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:25

İstanbul Taksim Meydanı'nda çırılçıplak halde bulunan kadın görenleri şaşkına çevirirken polis ekipleri kadına renkli poşet vererek üzerini örttü. Kadın daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Taksim Meydanı'nda çırılçıplak halde bulunan kadın görenleri şaşkına çevirdi. İhbar üzerine gelen polis kadının üstünü poşetle kapattı. Daha sonra ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Gezi Parkı, Talimhane tarafında çırılçıplak halde olan bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi.

ÜZERİ POŞETLE ÖRTÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri kadına üstünü kapatması için renkli poşet verdi. Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kadının üstünden çıkardığı giysileri de bir poşete koyularak kendisine verildi.

Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi
Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi
Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi
Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
MARDİNLİ: Rabbim şifa nasip etsin, yardımcısı olsun inşaallah.
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TURKO: Allah insani akıl sağlığından etmesin amin
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BOĞA: dışlanmışlık ve çaresizliğin hazin sonu. insanlar acımasız ve bencil.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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