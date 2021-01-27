Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı

27.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:55
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı

TAKSİM Meydanı'nda etkili olan yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

TAKSİM Meydanı'nda etkili olan yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler kırılırken, vatandaşlar yürümekte dahi zorlandı.

İstanbul genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda da soğuk ve yağmurun yanı sıra etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler kırıldı, vatandaşlar yürümekte zorlandı. Hava muhalefeti nedeniyle kestaneciler tezgah açamadı. Kestaneci Aydın Deniz "Lodos ve fırtınadan dolayı tezgahı açamadık, açsak tezgah her an devrilebilir. Zaten meydan boş, açsam bir türlü açmasam bir türlü, ne yapacağımı bilemiyorum" dedi. Şemsiyesi kırılan bir vatandaş da "Rüzgar çok etkili yürümekte bile zorlanıyoruz" diye konuştu. 


- İstanbul
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Hande Erçel Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 13:56:50. #1.16#
title