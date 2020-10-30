Taksim'de yağmur başladı

İstanbul Taksim Meydanı'nda yağmur başladı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda yağmur başladı. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından beklenen yağış başladı. Yağış Taksim Meydanı'nda etkisini gösterdi. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise boş alanlara sığındı. Yağmura hazırlıklı vatandaşların ise şemsiyelerle yoluna devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı