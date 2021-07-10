Taksim'de su sarnıcı üzerinde intihar girişimi

Taksim'de tarihi su sarnıcının üzerine çıkarak intihara kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Taksim'de tarihi su sarnıcının üzerine çıkarak intihara kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. O anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kesişiminde bulunan su sarnıcının üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su sarnıcının üzerinde bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs ikna çalışmalarının ardından itfaiye ve polis ekipleri tarafından indirildi. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

(Davut Has - Doğan Can Cesur/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı