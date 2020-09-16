Son Dakika: Taksim'de şaşkına çeviren telefon hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Taksim'de şaşkına çeviren telefon hırsızlığı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Taksim'de şaşkına çeviren telefon hırsızlığı kamerada Bebek arabasındaki telefonu kaşla göz arasında çaldı Taksim'de döviz bürosuna gelen turist çiftin bebek arabasındaki telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız bu kadarına da pes dedirtti.

16.09.2020 09:02 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:40

Taksim'de şaşkına çeviren telefon hırsızlığı kamerada

Bebek arabasındaki telefonu kaşla göz arasında çaldı

İSTANBUL - Taksim'de döviz bürosuna gelen turist çiftin bebek arabasındaki telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız bu kadarına da pes dedirtti. Şaşkına çeviren hırsızlık kameralara yansıdı.

Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir döviz bürosu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist çift, paralarını TL'ye çevirmek için döviz bürosuna geldi. Adam büroda işlemleri hallettiği sırada kadın da bebek arabasında uyuyan bebeğiyle birlikte beklemeye başladı. Bu sırada kadının arkasından yaklaşan hırsız uygun bir anı bekleye koyuldu. Kadının bir anlığına kafasını eşine çevirmesini fırsat bilen hırsız bebek arabasındaki telefonu çaldı. Hırsızın, kaşla göz arasında telefon çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Taksim'de şaşkına çeviren telefon hırsızlığı kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Fatih Terim Vedat Muriqi Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız Kaza Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son Dakika: Taksim'de şaşkına çeviren telefon hırsızlığı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 09:39:49. #1.15#
title