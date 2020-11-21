Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler
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Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler

21.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:14

Yeni kısıtlamalar kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Taksim Meydanı'ndaki lokantadan yiyecek alanlar büfelerin önünden ayrılmayıp yemeklerini sokakta ve yere çökerek yerken kalabalık oluşturdu.

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki dönerciler sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Buradaki büfelerden yiyecek, içecek alan kişiler dükkanlarda oturamadığı için ellerindeki yiyecekleri dükkan önünde yerken kalabalık oluştu.

UYARILARA RAĞMEN UZAKLAŞMADILAR

Bazı kişilerin de dükkan önünde yere çökerek yemek yedikleri görüldü. Çalışanların uyarısına rağmen uzaklaşmayan kişiler sosyal mesafe kuralına da aldırış etmedi.

İşte tepki çeken o görüntüler;

Taksim'de restoranların önü doldu taştı
Taksim'de restoranların önü doldu taştı
Taksim'de restoranların önü doldu taştı
Taksim'de restoranların önü doldu taştı
Taksim'de restoranların önü doldu taştı
Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
TEK DERDİMİZ: Su hale bak kimse takmiyoo madem herseyi serbest birakin olen olsun kalan kalan kalsin
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8031İ: 3 tane sığır ortalığı karıştırıyor polis bu ve benzerlerine hiç acımadan cezayı kesmeli
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DENİZ: Hükumet düşmanlığı hepsini kör etmiş bütün masumların vebali kurallara uymayanların boynunadır.
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