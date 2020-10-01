Taksim'de motosikletli bir grup Azerbaycan'a destek için toplandı

Taksim'de motosikletli bir grup Azerbaycan'a destek için toplandı Motosikletli bir grup Taksim Meydanı'nda Azerbaycan'a destek için toplandı.

Taksim'de motosikletli bir grup Azerbaycan'a destek için toplandı

İSTANBUL - Motosikletli bir grup Taksim Meydanı'nda Azerbaycan'a destek için toplandı. Azerbaycan ve Türk bayrağı taşıyan grup motosikletlerle konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde Taksim'den ayrıldı.

Azerbaycan - Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çıkan çatışma devam ederken Türkiye'de bir çok vatandaş Azerbaycan'a destek mesajları veriyor. Bugün de bir grup vatandaş Azerbaycan'a destek için Taksim Meydanı'nda toplandı. Meydanda bir araya gelen motosikletli grup taşıdıkları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla destek mesajı verdi. Motosikletleriyle konvoy oluşturan grup kornalar eşliğinde Taksim'den ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı