Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması
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Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması İstanbul genelindeki Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında, Taksim Meydanında Helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

İSTANBUL - İstanbul genelindeki Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında, Taksim Meydanında Helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanında asayiş denetimi yapıldı. Taksim Meydanında oluşturulan uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçlarda narkotik köpekleriyle didik didik arama yaptı. Araç içerisinde bulunanlara GBT sorgusu yapılırken, şüpheli görülen kişilerde ise üst araması yapıldı. Öte yandan Taksim Meydanında gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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