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TAKSİM'DE GAZİLER GÜNÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA- 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi.

Haber -Kamera Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA- 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, 19 Eylül Gazi Günü bedeli canla, kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür dedi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İBB Başkan Vekili Hüseyin aksu, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gazi Ahmet Kendigel ve çok sayıda gazi katıldı. Törende, Cumhuriyet Anıtına çelenkler konulduktan sonra saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, 19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gazi Günü bedeli canla, kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündürö dedi.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.

TAKSİM'DE GAZİLER GÜNÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

TAKSİM'DE GAZİLER GÜNÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

TAKSİM'DE GAZİLER GÜNÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

TAKSİM'DE GAZİLER GÜNÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
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Haber: TAKSİM'DE GAZİLER GÜNÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ - Haberler
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