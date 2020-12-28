Taksim'de garip giyimli turisti görenler şaşkınlığını gizleyemedi

İstanbul Taksim'de ilginç tişörtü ve maskesiyle dolaşan Amerikalı turist oldukça dikkat çekti. Maskesinde bir boru ve hava filtresinin de olduğunu gören vatandaşlar, turistle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taksim'de Amerikalı bir turist ilginç tişörtü ve maskesiyle kameralara yansıdı. Tişörtüyle uzaktan bile fark edilen turist dikkatleri üzerine çekti. Amerikalı turist kullandığı maskeyle de görenleri şaşırttı.

MASKEDE HAVA FİLTRESİ

Turistin maskesi boru ve hava filtresiyle oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu. Bazı vatandaşlar, ilginç maskesi ve tişörtüyle ilgi odağı olan turist ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaliforniyalı olduğu öğrenilen adam gezisini tamamladıktan sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu. -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı