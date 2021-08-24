Taksim'de fazla para koparmaya çalıştığı turistleri mağdur eden taksici trafikten men edildi

Taksim'de geçtiğimiz günlerde kısa mesafe yol için taksimetre açmadan fazla para isteyen turistleri aracından indiren taksi şoförüne para cezası kesildi. Taksi ise trafikten men edildi.

İstanbul'un göbeğinde Taksim'de bir taksi şoförü, taksimetreyi açmadan turist ile pazarlık yapmak istedi. Taksim'den Şişli'ye yüksek bir miktar talep eden taksici, turist ile ücret konusunda anlaşamayınca şahsı aracına almadı. Aynı taksi, 10 metre ileride aracına binen turist aile ile de aynı pazarlığı yapmak istedi.

PARADA ANLAŞAMAYINCA ARACINDAN İNDİRDİ

Pazarlık konusunda turist aile ile anlaşamayan taksi şoförü, 2-3 metre gittikten sonra durarak turist aileyi de aracından indirdi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, olay üzerine harekete geçerek taksicinin peşine düştü. E.Ö isimli taksiciye 1483 TL idari para cezası kesilip, taksisi de trafikten men edildi.