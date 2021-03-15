TAKSİM'DE ÇARŞAF TARTIŞMASI
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TAKSİM'DE ÇARŞAF TARTIŞMASI

15.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:36

TAKSİM'de çekildiği belirtilerek paylaşılan 'çarşaf' tartışması sosyal medyada gündem oldu.

TAKSİM'de çekildiği belirtilerek paylaşılan 'çarşaf' tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaflı gençler arasındaki tartışma sosyal medyada paylaşıldı. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızlar bir süre tartıştı. Genç kızların "özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine kadının, "Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz" dediği duyuluyor. Bir süre kızlarla tartışan kadın daha sonra uzaklaşıyor.

TAKSİM'DE ÇARŞAF TARTIŞMASI
TAKSİM'DE ÇARŞAF TARTIŞMASI
TAKSİM'DE ÇARŞAF TARTIŞMASI
TAKSİM'DE ÇARŞAF TARTIŞMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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