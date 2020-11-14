Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde çiçek sattığı öğrenilen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pasajın ikinci katına çıkarak önce elindeki jiletle kendine zarar verdi, ardından sağa sola küfürler yağdırarak intihar etmeye kalkıştı. Saatler süren ikna çalışmaları sırasında cadde yaya yoluna kapandı.

İlginç olay, saat 21.45 sıralarında İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'ndeki Atlas Pasajı önünde çiçek sattığı öğrenilen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple pasajın ikinci katına çıkarak elindeki jiletle kendine zarar verip bağırarak küfürler savurmaya başladı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Caddede gezdiği sırada şahsı gören vatandaşlar pasajın önünde toplanarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

CADDE, YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Şahsı ikna etme çabaları sırasında polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstiklal Caddesi'ni yaya trafiği kapattı. Şahsı gören vatandaşlar şeritlerin arkasında bekleyerek yaşanan olayı film izler gibi izledi. Öte yandan polislerin ikna çalışmaları sırasında vatandaşlar sosyal mesafeyi adeta unuttu.

CAMDAN AŞAĞI SARKTI

Polis ekiplerinin kendine zarar veren şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin yanına yaklaştığı sırada şahıs, cama doğru yaklaşarak aşağıya doğru sarkması yürekleri ağızlara getirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından şahıs saatler sonra ikna edilerek alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri şahsı polis kontrolünden en yakın hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı