Taksim Camisi'ne yoğun ilgi
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Taksim Camisi'ne yoğun ilgi

Taksim Camisi'ne yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Taksim Camii'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Taksim Camii'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hem yerli hem de yabancı turistler camiyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Taksim Camii cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Açılıştan sonra yerli ve yabancı turistler camiye yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar cami içinden fotoğraf çekerken, bazıları da namaz kıldı. Cami ziyaretine gelen vatandaşlardan Yusuf Demir, "Allah'a şükürler olsun ki 156 yıldır buraya giremedikleri Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah noktasına kadar yad edeceğiz sıra Filistin'in başına inşallah" dedi. - İSTANBUL

Taksim Camisi'ne yoğun ilgi
Taksim Camisi'ne yoğun ilgi
Taksim Camisi'ne yoğun ilgi
Taksim Camisi'ne yoğun ilgi
Taksim Camisi'ne yoğun ilgi
Taksim Camisi'ne yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii'ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii'ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu.

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