Taksim Camisi'nde ilk bayram namazı kılındı
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Taksim Camisi'nde ilk bayram namazı kılındı

Taksim Camisi'nde ilk bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Taksim Camisi'nde ilk bayram namazı kılındı.

Taksim Camisi'nde ilk bayram namazı kılındı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mayıs ayında resmi olarak ibadete açılan Taksim Camisi'ne sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak için geldi.

Kentin pek çok yerinden vatandaşın yanı sıra farklı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin de namaz için camiye geldiği görüldü.

İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri gereğince cami içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, bazı vatandaşlar cami avlusunda ve önünde saf tuttu.

Namaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle kılındı.

Bayram namazı sonrası vatandaşlarla lokum ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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