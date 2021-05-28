Taksim Camisi'nde ikindi namazı kılındı
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Taksim Camisi'nde ikindi namazı kılındı

Taksim Camisi'nde ikindi namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Taksim Camisi'nde ikindi namazı eda edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Taksim Camisi'nde ikindi namazı eda edildi.

İstanbul'da okunan ikinde ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Taksim Camisi'nde yerini aldı.

Caminin içi tamamen dolarken, bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda kıldı.

Ayrıca yeni açılan Taksim Camisi'ni görmek isteyen vatandaşlar ve turistler, camide yoğunluk oluşturdu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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