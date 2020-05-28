'Araba pislenir' diye doğum yapmak üzere olan kadını taksiden atan vicdansız şoförü görüntüler ele verdi
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'Araba pislenir' diye doğum yapmak üzere olan kadını taksiden atan vicdansız şoförü görüntüler ele verdi

Kocaeli'de hamile olan Ayşe Haşim ve eşi Mahmut Haşim'i evinden alan taksici, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indirdi. Şoför gözaltına alırken, Mahmut Haşim, "Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi" dedi.

28.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:42

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dün yaşanan olayda, doğum yapmak üzere olan Ayşe Haşim'i hastaneye götürmek üzere ailesi taksi çağırdı. Eşi Mahmut Haşim ile birlikte aracına binen kadının doğum yapmak üzere olduğunu gören taksici M.B, kadını ve ailesini araçtan indirdi. Evine dönmeye çalışan Ayşe Haşim, binanın merdivenlerinde doğum yaptı. Olay anının görüntüleri sosyal medyada yayılınca, ekipler taksi şoförünü gözaltına aldı.

HAMİLE KADIN BİNANIN MERDİVENLERİNDE DOĞUM YAPTI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, hamile olan Ayşe Haşim ve eşini evinden alan taksici, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indirdi. Ayşe Haşim binanın merdivenlerinde doğum yaparken bu sırada 112 Acil'e haber verilirken, doğumdan yaklaşık 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından anne ve yeni doğan bebek kontrol edilerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı belirlenen anne ve bebek bugün taburcu edilerek evlerine geldi.

Suriye'de Arapça öğretmenliği yaparken 6 yıl önce Türkiye'ye gelen ve terziliğe başlayan Mahmut Haşim ile Ayşe Haşim'in üçüncü çocuğu olan bebeğe 'Ömer' ismi verildi.

Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden atan şoföre gözaltı: 'Araba pislenir diye çok sinirlendi'

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Balkonlarından olayı gören komşular tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde taksi şoförü M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kadının kanlar içerisinde olmasından korktuğu için aileyi arabaya almak istemediğini söylediği öğrenilen M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"BİZİ DIŞARI ÇIKARIP 'AMBULANS GELECEK' DEDİ"

Yaşadıkları olayı anlatan baba Mahmut Haşim, "Dün saat 10.00'du. Taksiyi aradım. 2 dakika sonra araba geldi. Benim eşimin sancısı vardı ama çok azdı. Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi. Sonra bizi dışarı çıkarıp, '2 dakika sonra ambulans gelecek' dedi. Sonra ambulans geldi. Bebeği ve eşimi alıp hastaneye gitti" dedi.

Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden atan şoföre gözaltı: 'Araba pislenir diye çok sinirlendi'

"DOĞUM, EVİNE GİDERKEN GERÇEKLEŞTİ"

Olayı evinin balkonundan gören Emrah Kurt, "Sabah eşimin balkondaki sesine uyandım. Balkona çıkıp ne olduğunu sorduğumda kapıda bir taksi vardı. Kadının doğum sancısı tutmuş. Taksici, arabaya bindikten sonra doğum ilerleyince arabasına almak istememiş, ambulans çağırmalarını söylemiş. Yakınları taksiciye götürmesini söyledi ama o götürmek istemedi. Kadını taksiden geri indirdi. Hasta evine giderken doğum gerçekleşti. Yani kadın merdivenlerde doğum yaptı. Daha sonra hemşire gelip gereken işlemleri yaptı. Sonrasında kadını kucağına alıp hastaneye götürdüler" diye konuştu.

'Araba pislenir' diye doğum yapmak üzere olan kadını taksiden atan vicdansız şoförü görüntüler ele verdi

Kaynak: DHA

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