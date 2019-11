Taksicinin ezdiği yavru köpek iyileşti... O taksinin sahibinden köpeğe ziyaret

25.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:52

ESENYURT 'ta bir siteye yolcu bırakan taksi sürücüsü tarafından ezilen ve "taksi" adı verilen yavru köpek sağlığına kavuştu. Sürücüsü işten çıkarılan taksinin sahibi ve duraktaki şoförler, köpeği sitenin yanındaki boş arazide bulunan köpek evinde ziyaret etti. Site sakini Eda Eliz, "Yavrumuz çok iyi. Taksinin sahibi Özkan bey bize çok yardımcı oldu. Taksi şoförlerimiz artık mama desteğini verecek. Emsal oldu." dedi. Eliz, "Bütün şoförler dikkat etsin. Çünkü bunlar can, sahipsiz değiller. Biz varız" diye konuştu.

Geçen Cuma günü Esenyurt'ta bir sitenin önünde meydana gelen olayda, bir taksi sürücüsü siteye yolcu bıraktıktan sonra site önünde bulunan yavru köpeği ezmişti. Ağır yaralanan köpeğe yardım etmeyen taksici olay yerinden uzaklaşmıştı. Köpeğin ezilme anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Çalıştığı durak, taksi sürücüsünün işine son verirken, taksi de Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bağlandı.

"AŞIRI TEPKİLER ALDIK"

Taksi durağı sorumlusu Edip Köse "Durağımızda yaşanan üzücü bir olay oldu. Şoför arkadaşımız küçük bir köpeği ezdi. Kesinlikle bir kasıt yoktu. Biz şoför arkadaşımızın işine son verdik. Duyarsız davrandığı kanaatine vardık. Aşırı tepkiler geldi. Tepkilerde herkes haklıydı. Biz durak olarak gerekli hassasiyeti gösterdik, üzerimize düşeni yaptık. Biz geceden başlayarak sürecin takipçisi olduk. Hayvanı barınağına götürdük. Hayvan sağlıklı. Aşırı tepkiler aldık. Hayatımda duymadığım küfürleri duydum" demişti.

"ŞOFÖRÜMÜZÜ İŞTEN ÇIKARDIK, ARACIMIZ BAĞLANDI"

Sürücüsü işten çıkarılan taksinin sahibi Özkan Çağ "Yaşanan olaydan dolayı taksi durağı olarak üzülüyoruz. Olmaması gereken bir şeydi. Şimdi köpeğimizi de kurtardık. Ben sahibine de maddi manevi destek vereceğimizi söyledik. Şu an köpeğimiz sağlıklı. Şoförümüzü işten çıkardık, aracımız bağlandı" dedi.

"TAKSİ ŞOFÖRLERİMİZ ARTIK MAMA DESTEĞİ VERECEK"

Barınakta "Taksi" adı verilen yavru köpeğin sahibi, site sakini Eda Eliz "Köpeğe taksi şoförü çarptıktan sonra, Esenyurt Veteriner İşleri Müdürlüğü hemen devreye girdi. Yavruyu aldılar. Yavrumuz çok iyi. Taksinin sahibi Özkan bey bize çok yardımcı oldu. Her konuda her gün, her saat başı aradı beni. Taksi şoförlerimiz artık mama desteğini verecek. Emsal oldu. Taksi şoförleri artık dikkat edecekler, bütün şoförler dikkat etsin. Çünkü bunlar can, sahipsiz değiller. Biz varız" dedi.

Sağlığına kavuşan yavru köpeğe "taksi" adı verildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul