3 can alan taksici kavgasında dehşet veren görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti

3 taksicinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı Esenyurt'taki taksici kavgasına ilişkin dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, olayın şüphelisi olduğu söylenen kişinin arabayla yerde yaralı olarak yatan taksicinin kolunun üstünden geçtiği görülüyor.

İstanbul Esenyurt'ta 3 taksicinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada dehşet veren yeni bir görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişinin yerde ağır yaralı olan adamın üstünden arabayla geçtiği görülüyor.

ARABAYLA KOLUNUN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Sabah saatlerinde 3 kişinin öldüğü taksicilerin silahlı kavgasında bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilen dehşet verici bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişinin arabayla yerde ağır yaralı olarak yatan taksicinin kolunun üstünden geçmesi görülüyor.

Görüntülerin devamında ise vatandaşların şüpheli şahsa tepki göstermesi yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE