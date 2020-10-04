Taksici esnafından Azerbaycan'a destek
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Taksici esnafından Azerbaycan'a destek

04.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:45

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan taksici esnafı, kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek amacıyla araçlarına ve iş yerlerine Türk bayrağı yanında Azerbaycan bayrağı da astı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan taksici esnafı, kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek amacıyla araçlarına ve iş yerlerine Türk bayrağı yanında Azerbaycan bayrağı da astı. Taksiciler, "Çağrılırsak Karabağ'da savaşmaktan dahi çekinmeyiz" dedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan taksici esnafı ilçe merkezinde bulunan iş yerlerini ve araçlarını Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarında verdikleri mücadele için Azerbaycan Türklerinin yanında olduklarını göstermek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledi.

"SULUOVALI TAKSİCİ ESNAFI OLARAK NE YARDIM GEREKİRSE YAPMAYA HAZIRIZ"

Taksici esnafı Adnan Ermiş, "Azerbaycan göçmeni binlerce Suluovalı ve milyonlarca Türk olarak can Azerbaycan'ımızın yanındayız. Azerbaycan Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını alana kadar haklı davasını devam ettirmelidir. Bu konuda Suluovalı taksici esnafı olarak ne yardım gerekirse yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRILIRSAK KARABAĞ'DA SAVAŞMAKTAN DAHİ ÇEKİNMEYİZ"

"Yüz yıl önce Azerbaycan'dan Ermeni zulmü nedeniyle Anadolu'ya, Suluova'ya gelen biz Azerbaycan Türkleri iki devlet bir millet şuuruna sahibiz" diyen taksici esnafı Ermiş, "Çağrılırsak Karabağ'da savaşmaktan dahi çekinmeyiz. Amasya'da bu amaca hizmet eden Amasya Azerbaycan Türkleri Derneği çatısı altında birleştik. Tüm topraklarını kurtarmış bir Azerbaycan görene kadar bu davanın takipçisiyiz. Uluslararası baskılara boyun eğmeyen bir Türkiye ve Azerbaycan bu işi bitirir diye düşünüyoruz. Azerbaycan askerlerinden ve halkından şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye dostluğu, yaşasın iki devlet bir millet şuuru" şeklinde konuştu.

67 yaşındaki Ahmet Çöllü isimli vatandaş ise, "İki devlet bir milletiz, yardım için hep hazırız" diye konuştu.

-İHA-

Taksici esnafından Azerbaycan'a destek
Taksici esnafından Azerbaycan'a destek
Taksici esnafından Azerbaycan'a destek
Taksici esnafından Azerbaycan'a destek
Taksici esnafından Azerbaycan'a destek
Taksici esnafından Azerbaycan'a destek
Taksici esnafından Azerbaycan'a destek
Taksici esnafından Azerbaycan'a destek
Taksici esnafından Azerbaycan'a destek
Taksici esnafından Azerbaycan'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN

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