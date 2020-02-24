Taksiciden örnek davranış

24.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:21

Burdur'da taksicilik yapan Recep Baş, bir askerin araçta unuttuğu çantayı kendisine ulaşıp teslim etti.



Taksicilik yapan Recep Baş, geçtiğimiz günlerde aracına binen Burdur 58. Piyade Alay Komutanlığında vatani görevini tamamlayan Mehmet Avcı indikten sonra çantasını araçta unuttuğunu fark etti. Yolcuyu bıraktığı yerde bulamayan Baş, taksi durağına geri döndü. 153'ü arayarak bilgi veren Baş, daha sonra çantayı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Çantanın içinde bulunan bilgilerden yola çıkan görevliler, sahibine ulaştı. Zabıta Müdürlüğüne gelerek çantasını teslim alan Mehmet Avcı, "Örnek bir davranışta bulunarak bana ulaşıp çantayı teslim ettiler. Taksici abimize ve zabıta personeline teşekkür ediyorum" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA