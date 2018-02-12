Taksici Gülüm"E Veda

Bodrum'da "Taksici Gülüm" olarak anılan Seyfi Uslu son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum'un ilk taksicilerinden olan ve herkesin "Taksici Gülüm" olarak bilip sevdiği 71 yaşındaki Seyfi Uslu, geçirdiği felç sonrası yatağa bağlı yaşadığı evinde yakalandığı zatürre hastalığı sonrası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu'nun da babası olan Seyfi Uslu için yaşadığı Pınarlıbelen Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Uslu'nun yakınları, CHP Muğla milletvekilleri Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Seyfi Uslu'nun cenazesi, Pınarlıbelen köyünde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.