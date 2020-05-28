Taksi 5 filmi konusu nedir? Taksi 5 filmi oyuncuları ve fragmanı
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Taksi 5 filmi konusu nedir? Taksi 5 filmi oyuncuları ve fragmanı

Taksi filmi serisininin beşincisinde bu defa Sylvain Marot, yalnız değildir. Eski emniyet müdürü yeni Belediye Başkanı Gibert tarafından bir çeteyi çökertmekle görevlendirilir. Usta bir şoför olan Marot, suçluların peşine düşer. İşte, Taksi 5 filmi oyuncuları ve konusu...

Taksi 5 filmi konusu nedir? Taksi 5 filmi oyuncuları ve fragmanı
28.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:54

Franck Gastambide'in Sylvain Marot karakterini canlandırdığı Taksi 5 filmi, 4 Mayıs 2018 yılında vizyona giren Fransız yapımı çalışmadır. Yönetmenliğini Franck Gastambide üstlenirken, senaryosunu da yine Franck Gastambide ile Stéphane Kazandjian kaleme aldı.

Taksi 5 filmi fragmanı ve daha fazlası için tıklayın...

TAKSİ 5 OYUNCULARI

Serinin beşinci filmi Taksi 5, Fransız yapımı komedi ve polisiye türündedir. Diğer filmlerden farklı bir oyuncu kadrosuyla ekrana gelen fimin başrolünde Franck Gastambide yer alıyor. İşte başarılı oyuncu kadrosu:

Franck Gastambide : Sylvain Marot

Malik Bentalha : Eddy Maklouf

Bernard Farcy : Gilbert

Salvatore Esposito : Toni Köpek

Edouard Montoute : Alain Trésor

Sabrina Ouazani : Samia

Sand Van Roy : Kumlu

Anouar Toubali: Michel Petrucciani

Mösyö Poulpe: Ménard

Sissi Duparc: Sandrine Brossard

Ramzy Bedia: Rachid

Moussa Maaskri: Lopez

Soprano: Baba

Elise Larnicol : Ekoloji Bakanı

François Levantal : Komisyon Üyesi Morzini

Taksi 5 filmi konusu nedir? Taksi 5 filmi oyuncuları ve fragmanı

TAKSİ 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Parisli polis Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Ancak görevini yerine getirmek için, Marsilya'da VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales'in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.

Taksi 5 filmi konusu nedir? Taksi 5 filmi oyuncuları ve fragmanı
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