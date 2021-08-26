Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Didim Söke Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 YN 588 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak yol kenarına savrulan otomobil içerisindeki sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıyı otomobil içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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