Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaldırıma çarpan otomobil ters döndü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaldırıma çarpan otomobil ters döndü. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik - Halfeti yolunun Kelaynak Üreme İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Cezayir C. (65) yönetimindeki 27 ER 855 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Cezayir C. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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