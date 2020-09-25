Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

25.09.2020 21:58 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:03
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kula- Selendi eski yolu üzeri İncesu Mahallesi girişinde meydana geldi. Kula'dan Selendi istikametine seyir halinde olan Mustafa Ekiz yönetimindeki 45 SA 1993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak ters bir şekilde durdu. Kazada yaralanan sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekiz, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ekiz'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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