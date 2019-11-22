Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Güler, yaralandı.

22.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:35
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN'ın ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü , yaralandı.

Kaza, Besni Çevre Yolu'nda meydana geldi. Fatih Güler'in kullandığı 03 AJ 283 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Güler, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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