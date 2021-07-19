Son dakika haberleri: TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ MEHMET ÖLDÜ, ANNESİ YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ MEHMET ÖLDÜ, ANNESİ YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, takla atarak, devrilen otomobilde sürücü Emine Arslan yaralanırken, oğlu Mehmet Arslan (12) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, takla atarak, devrilen otomobilde sürücü Emine Arslan yaralanırken, oğlu Mehmet Arslan (12) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Oğuzeli ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Arslan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, ortaokul öğrencisi Mehmet Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı annesi Emine Arslan ise ambulansla tedavisi için hastaneye götürüldü. Mehmet Arslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri: TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ MEHMET ÖLDÜ, ANNESİ YARALI
Son dakika haberleri: TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ MEHMET ÖLDÜ, ANNESİ YARALI
Son dakika haberleri: TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ MEHMET ÖLDÜ, ANNESİ YARALI
Son dakika haberleri: TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ MEHMET ÖLDÜ, ANNESİ YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Yener Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ MEHMET ÖLDÜ, ANNESİ YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 12:57:20. #1.14#

title