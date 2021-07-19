Son dakika haberleri: TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ MEHMET ÖLDÜ, ANNESİ YARALI

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, takla atarak, devrilen otomobilde sürücü Emine Arslan yaralanırken, oğlu Mehmet Arslan (12) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, takla atarak, devrilen otomobilde sürücü Emine Arslan yaralanırken, oğlu Mehmet Arslan (12) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Oğuzeli ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Arslan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, ortaokul öğrencisi Mehmet Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı annesi Emine Arslan ise ambulansla tedavisi için hastaneye götürüldü. Mehmet Arslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı