Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı

Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ - Haberler | Güncel

KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 8 yaşındaki Derin Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 8 yaşındaki Derin Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya- Ankara karayolu Karahamzalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Mersin'e giden Ferit Yasa (33) yönetimindeki 06 CDT 986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Ferit Yasa ile otomobildeki Demirkan Yılmaz (15), Derin Yılmaz ve Melek Yılmaz (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Derin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  


Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı
Yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı
Yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı
Freni boşalan İETT otobüsü az kalsın faciaya nede oluyordu! Kaza anı kamerada
Freni boşalan İETT otobüsü az kalsın faciaya nede oluyordu! Kaza anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Muslera Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 19:59:11. #1.16#

title