Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 8 yaşındaki Derin Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 8 yaşındaki Derin Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya- Ankara karayolu Karahamzalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Mersin'e giden Ferit Yasa (33) yönetimindeki 06 CDT 986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Ferit Yasa ile otomobildeki Demirkan Yılmaz (15), Derin Yılmaz ve Melek Yılmaz (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Derin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ