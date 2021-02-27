Takla atan otomobilde yanarak yaşamını yitirdi

GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp takla attıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü Mehmet Bulut (36), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne gelen Mehmet Bulut yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu takla attı, ardından da alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Bulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.5 çocuk babası Bulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ