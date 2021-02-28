Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı
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Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı

28.02.2021 01:25 | Son Güncelleme: 28.02.2021 01:29
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı. Sürücü, 'emniyet kemeri' sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Can Tekin (25) yönetimindeki 35 TSV 33 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sürücü Tekin'in emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattığı öğrenildi. Araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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