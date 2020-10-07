Sürücü, takla atan araçtan burnu dahi kanamadan çıktı
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Sürücü, takla atan araçtan burnu dahi kanamadan çıktı

07.10.2020 22:12 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:56

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla atarak savruldu. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

Çorlu'da Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile İsmet Paşa Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana gelen kazada, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde seyreden Muhammed C. İdaresindeki 59 ACJ 027 plakalı otomobil ile İsmet Paşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Alper D. Yönetimindeki 34 CVN 429 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile Alper D. İdaresindeki araç önce kaldırıma çarptı ardından da taklalar atarak devrildi.

SÜRÜCÜ, ARAÇTAN BURNU KANAMADAN ÇIKTI

Tekerleklerinden biri kopan aracın sürücüsü araçtan burnu dahi kanamadan çıktı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları incelemeler ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kavşakta bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Sürücü, takla atan araçtan burnu dahi kanamadan çıktı
Sürücü, takla atan araçtan burnu dahi kanamadan çıktı
Sürücü, takla atan araçtan burnu dahi kanamadan çıktı
Sürücü, takla atan araçtan burnu dahi kanamadan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN

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