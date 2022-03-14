Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
MUĞLA (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 4 yaralı
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 SUS 90 plakalı otomobilin sürücüsü orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tek taraflı kazada yaralı 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan çevre yolunda uzun kuyruk oluştu. Karayolu ve belediye temizlik ekiplerinin çalışmalarının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.