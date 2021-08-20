Takiye ne demek? Takiye anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Takiye, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Takiye ne demek? Takiye anlamı ne? İşte, Takiye kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Takiye kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Takiye anlamı ne? Takiye ne demek?
TAKİYE NE DEMEK?
Takiye:
Arapça ta?iyye
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