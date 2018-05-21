Takipçisinin "Eşin Oğlun Gibi Duruyor" Yorumu Pınar Altuğ'u Kızdırdı
Pınar Altuğ, eşiyle paylaştığı fotoğrafın altına "Sanki üniversiteye giden oğlunmuş gibi Pınar Hanım" şeklinde yorum yapan takipçisine "Peki bundan size ne" diyerek yanıt verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, takipçileriyle atışmaya devam ediyor.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Son olarak eşi Yağmur Atacan'la çektirdiği fotoğrafı "Canımın içi koca, iyi ki doğmuşsun, iyi ki hayatıma girmişsin. Beraber daha çok uzun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" notuyla paylaşan Altuğ, yapılan bir yorum karşısında kendini tutamadı.
"ÜNİVERSİTEYE GİDEN OĞLUNMUŞ GİBİ"
Bir takipçisi fotoğrafın altına "Sanki üniversiteye giden oğlunmuş gibi Pınar Hanım" yorumunu yaptı. Son derece sinirlendiği gözlenen ünlü oyuncu, "Peki bundan size ne" diyerek takipçisine yanıt verdi.
ARALARINDA 8 YAŞ VAR
Pınar Altuğ 43, Yağmur Atacan 35 yaşında. 2008'de evlenen çiftin bir de kızları var...
YORUMLAR (65)
-
Yalanmi? Kuplere degil neye binersen bin gorunen koy kilavuz istemez!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Çok ayip evlenmiş çocuklari var insanlar bencilCevap Yaz Yayından Kaldır
-
TORUNUN TORUNU GİBİ BENCE :dd BENİM ANLAMADIĞIM EVLENMİŞSSİN 8 YIL GEÇMİŞ ÇOCUĞUN VAR SANKİ MİLLETİN ANNESİ BABASI 25 MİŞ GBİ DURYOO YAŞLILIK ALLAH IN EMRİ .YAŞAYAN HERKES TADACAK BUNU..BENCE PINAR REKLAM PEŞİNDE BANANE LAN SENİN KOCANDAN...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
NE GERİ ZEKALI TOPLUMUZ .HER ŞEYE MAYDANOZ OLUYORLAR.SANA NECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ayıpCevap Yaz Yayından Kaldır