Takipçisinin "Eşin Oğlun Gibi Duruyor" Yorumu Pınar Altuğ'u Kızdırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, takipçileriyle atışmaya devam ediyor.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Son olarak eşi Yağmur Atacan'la çektirdiği fotoğrafı "Canımın içi koca, iyi ki doğmuşsun, iyi ki hayatıma girmişsin. Beraber daha çok uzun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" notuyla paylaşan Altuğ, yapılan bir yorum karşısında kendini tutamadı.

"ÜNİVERSİTEYE GİDEN OĞLUNMUŞ GİBİ"

Bir takipçisi fotoğrafın altına "Sanki üniversiteye giden oğlunmuş gibi Pınar Hanım" yorumunu yaptı. Son derece sinirlendiği gözlenen ünlü oyuncu, "Peki bundan size ne" diyerek takipçisine yanıt verdi.

ARALARINDA 8 YAŞ VAR

Pınar Altuğ 43, Yağmur Atacan 35 yaşında. 2008'de evlenen çiftin bir de kızları var...