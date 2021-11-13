Take-Two Interactive'e göre Red Dead Redemption 3 gelecek

Jefferies Virtual Global Interactive Entertainment Conference için yapılan yeni bir röportajda, Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, şirketin GTA ve NBA 2K gibi büyük franchise'larının gelecekte uzun süre devam edip etmeyeceği konusunda bir soru sordu ve yanıtı şüpheye yer bırakmadı: Zelnick ise "hiçbir şeyin kalıcı olmadığını" not etti. " Red Dead Redemption'ı uzun yıllar boyunca yeni oyunlar getirecek bir franchise olarak sayıyor.

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Zelnick, "Gerçekten harikaysa, devam edecek." dedi. "İzledin mi bilmiyorum, yeni Bond filmini izledim, harikaydı. Her franchise'ın James Bond olmasını istiyorsun. Bu kategoriye giren her türlü değerli birkaç eğlence franchise'ı var, ancak varlar ve bence GTA onlardan biri, Red Dead'in de onlardan biri olduğunu düşünüyorum, NBA de onlardan biri çünkü oyun var olmaya devam edecek.

Zelnick, Red Dead Redemption'ın öngörülebilir bir geleceğe devam etmesini düşünse de, bu serideki yeni girişlerin düzenli olarak kullanıma sunulmaya başlamasını beklemeniz gerektiği anlamına gelmez.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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