Takdir ve Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır, karne ortalaması kaç olmalı?

Takdir ve Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır, karne ortalaması kaç olmalı?
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Takdir ve Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır, karne ortalaması kaç olmalı? sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından her karne döneminde sıklıkla merak ediliyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla Takdir ve Teşekkür Belgesi almak için hangi not ortalaması gerekiyor?

Karne haftası yaklaşırken öğrenciler "Takdir ve Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğe göre, başarı belgeleri yalnızca akademik not ortalamasına değil, aynı zamanda davranış notlarına da bağlı olarak veriliyor. Peki, Takdir ve Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır, karne ortalaması kaç olmalı? İşte detaylar...

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Teşekkür Belgesi alabilmek için dönem sonunda karne ortalamasının en az 70,00 ve en fazla 84,99 olması gerekir. Bu belge, öğrencilerin başarılı bir dönem geçirdiğini gösterirken, daha yüksek başarı gösteren öğrencilere ise takdir belgesi verilmektedir.

Takdir ve Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır, karne ortalaması kaç olmalı?

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Takdir Belgesi, dönem ortalaması en az 85,00 olan öğrencilere verilir. Bu belgeyi almak, öğrencinin akademik olarak üstün başarı gösterdiğini ifade eder. Ancak bu belgede de davranış notunun olumlu olması temel şartlardan biridir.

Takdir ve Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır, karne ortalaması kaç olmalı?

ONUR VE ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Bazı okullarda, takdir belgesi alan ve aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde aktif olarak görev alan öğrencilere "Onur Belgesi" veya "Üstün Başarı Belgesi" de verilebilir. Bu belgeler, okul yönetimi tarafından değerlendirilerek verilir ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini teşvik eder.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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