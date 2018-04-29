Takas Kabul Edildi! Yermük'teki Siviller İdlib'e Nakledilecek
Esad rejimi ve muhalifler anlaştı. Kuşatma altındaki Yermük'te bulunan siviller İdlib'e nakledilecek.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı'nın tahliyesi için muhaliflerle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
5 BİN SİVİL SERBEST KALACAK
Muhalif gruplarla rejim arasında varılan anlaşmaya göre; Esad karşıtı siviller Yermük Kampı'ndan ayrılıp İdlib'e nakledilecek ve muhaliflerin kuşatma altında tuttukları Kefraya ve el-Fua'daki Esad yanlısı 5 bin sivil ise Esad kontrolündeki bölgelere nakledilecek.
RAMAZAN BAŞINDA ŞARTLAR TAMAMLANACAK
Anlaşmanın yarın sabahtan itibaren yürürlüğe gireceği ve Ramazana ayı başlangıcına kadar tüm şartlarının tamamlanacağı öne sürüldü.
Yermük ve Fua'nın haritadaki yeri: