Tajev Üyeleri "Sadece Benim İçin" Projesiyle Hatay'da

Türk Alman Jinekoloji Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) üyeleri, "Sadece Benim İçin" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Hatay'daki kadınlara ücretsiz jinekolojik muayene ve kansere karşı ön tarama testi hizmeti sunacak.



TAJEV üyeleri, proje kapsamında, anne ve bebek ölümlerini azaltmak, kadınları kanser konusunda bilinçlendirmek, yıllık kontrollerin önemini anlatmak ve sağlık personeline eğitim vermek amacıyla Hatay'a geldi.



İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğünün katkılarıyla yürütülen ve iki gün sürecek proje kapsamında, kentteki kadınlara ücretsiz jinekolojik muayene ve kansere karşı ön tarama testi hizmeti verilecek.



TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Hatay Kültür Merkezi'ndeki basın toplantısında, proje kapsamında gittikleri illerdeki kadınlara jinekolojik hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.



Kadınlara, sağlıklarıyla ilgili bilgiler verip sorularını cevaplamaya çalıştıklarını belirten Ünlü, projenin içeriği hakkında şu bilgileri verdi:



"Anne çocuk sağlığı, aile planlaması, doğum kontrolü, kısırlık tedavileri ve genital kanserler gibi konuları enine boyuna tartışıyoruz. 2 gün süren yoğun programın ardından da devlet hastanelerimizi, üniversitelerimizi ziyaret edip, ihtiyaç olan malzemeleri bağışlıyoruz. Projemiz çok yönlü, bu projenin dünyada başka bir uygulaması yok. Bu, tamamen vakfımız tarafından geliştirilmiş, her türlü finansmanı tarafımızdan karşılanan bir sosyal sorumluluk projesidir."



Projelerine Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumdan ciddi destek aldıklarını kaydeden Ünlü, bu kapsamda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin yolladığı kanser tarama tırında hizmet verdiklerini ifade etti.



Ünlü, şu ana kadar 7-8 bin hastayı muayene ettiklerini dile getirdi.



"Sezaryenle doğum oranı yüzde 50'nin üstünde"



Vakıf üyesi, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Güngör de bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye'de sezaryenle doğum oranının yüzde 50'nin üzerinde bulunduğunu belirtti.



Bu oranın son derece yüksek olduğunu anlatan Güngör, şunları kaydetti:



"Bu konuda özellikle bakanlık özel efor sarf ediyor. Mümkün olduğunca, kadınların normal doğum yapabilmesi için gerekli altyapıyı ve ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Sezaryen yaptığınızda bir sonraki doğumunuzu yine sezaryen yapacaksınız. Sezaryen cerrahi bir işlem. Dolayısıyla ne kadar çok cerrahi işlem yaparsanız, aynı kişide o sayı arttıkça komplikasyon oranı da artmaktadır. Annelerde doğum sonrası kanamalar özellikle geçmişinde sezaryen yapmış kadınlarda olmaktadır. Dolayısıyla sezaryene global olarak baktığınızda gerçekten hem maddi bir yük hem de genellikle ciddi bir sağlık problemi meydana getiriyor. Yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinde bu konuya eğiliyoruz ve mümkün olduğunca kadınların vajinal doğum yapabilmelerini sağlamaya, doktorların bu konuyla ilgili eğitimlerini artırmaya, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz."



Basın toplantısının ardından, Ünlü ve vakıf üyeleri, sağlık çalışanlarına yönelik seminer verdi.