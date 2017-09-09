Tajev'in "Sadece Benim İçin" Projesi Hatay'da

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) tarafından başlatılan "Sadece Benim İçin" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Hatay'da vatandaşlar kadın hastalıkları hakkında bilgilendirilip sağlık taramasından geçirildi.



Proje kapsamında, anne ve bebek ölümlerini azaltmak, kadınları kanser konusunda bilinçlendirmek, yıllık kontrollerin önemini anlatmak ve sağlık personeline eğitim vermek amacıyla Hatay'a gelen TAJEV üyeleri, Hatay Kültür Merkezi toplantı salonunda, aralarında erkeklerin de bulunduğu çok sayıda katılımcıya bilgilendirme yaparak sorularını yanıtladı.



İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğünün katkılarıyla yürütülen proje kapsamında, kentteki kadınlara ücretsiz jinekolojik muayene ve kansere karşı ön tarama testi hizmeti de verildi.



Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) yolladığı kanser tarama tırında muayene olan kadınlar, burada mamografi ve rahim ağzı kanseriyle ilgili testlerden yararlanma imkanı buldu.



Vakıf Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki proje çalışmalarında dün sağlık çalışanlarına bugün ise halka yönelik bilgilendirme semineri verdiklerini söyledi.



Seminere, aralarında erkeklerin de bulunduğu ortalama 200 kişinin katılımı olduğuna dikkati çeken Ünlü, şu bilgileri aktardı:



"Kadın sağlığını ilgilendiren ana konularda yani gebelik, gebelik öncesi bakım, gebelikteki kontroller, doğum şekilleri, korunma yöntemleri, doğum sonrası kanamaları, düzensiz kanamalar ve özellikle de kanser gibi konularda bilgilendirmelerini yapıyoruz. Bu arada da Sağlık Bakanlığımızın büyük desteğiyle KETEM'in sağlık aracında rahim ağzı kanser taraması, mamografi tetkikleri yapabilmemiz mümkün. Bu aracımızda kadınlarımızı ücretsiz olarak muayenelerini yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde de bunların sonuçlarını kendilerine ileteceğiz."