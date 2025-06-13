Tahran nerede? Tahran, İsrail'e uzak mı, yakın mı?

Tahran nerede? Tahran, İsrail'e uzak mı, yakın mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'e balistik füzelerle saldırdı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dumanlar yükseldi. Peki, Tahran nerede? Tahran, İsrail'e uzak mı, yakın mı?

İsrail'in saldırılarının ardından İran İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu. 100'den fazla balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırıda İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe aşıldı. Tel Aviv şehir merkezinden dumanların yükseldiği görüntülendi. Tahran nerede? Tahran, İsrail'e uzak mı, yakın mı?

TAHRAN NEREDE?

Tahranİran'ın başkenti, Tahran Eyaleti'nin merkezi ve 18 milyonu aşan metropol nüfusuyla İran'ın en büyük kentidir. Hazar Denizine yaklaşık 100 km uzaklıkta, Elburz Dağlarının güney yamaçlarında bulunur.

Eskiden başkent Rey'in yakınlarında küçük bir köydü. Rey'in İS 1220'de Moğollar tarafından yıkılmasından sonra kent halkının büyük bölümü Tahran'a yerleşti ve Tahran bir kent olarak gelişmeye başladı; Rey'in kalıntıları günümüzde Tahran'ın güneyindedir.

Kaçar Hanedanı'nı (1779-1925) kuran Ağa Muhammed Han, 1785'te ele geçirdiği Tahran'ı 1788'de başkent ilan etti. Bu tarihten sonra hızla gelişen kent günümüze değin İran'ın başkenti olarak kaldı. Kaçar Hanedanı'nın 1925'te devrilmesinden sonra tahta çıkan Şah Rıza Pehlevi'nin (hükümdarlığı 1924-41) hükümdarlığı sırasında büyük ölçüde genişledi. II. Dünya Savaşı sırasında, kentte Tahran Konferansı olarak bilinen bir toplantı düzenlendi (1943). Muhammed Rıza Pehlevi'nin hükümdarlığı sırasında (1941-79), petrol sanayisindeki gelişmenin de etkisiyle kent hızla modernleşti. 1979'da Şah'ın devrilerek İran'nin kurulmasından sonra, ekonomik ve siyasal sorunlar nedeniyle kent bir duraklama dönemine girdi.

Tahran başkent olarak, İran'ın ekonomik ve sosyal yaşamına yön veren en çağdaş kentlerinden birisidir.

1979 İran İslam Devrimi'nden sonra ülke nüfusuna paralel olarak kentin nüfusu 2,5 kat artmış ve 13 milyona yaklaşmıştır.

TAHAN KONUMU

Tahran - Tel Aviv arası 1897 km'dir.

Tahran nerede? Tahran, İsrail'e uzak mı, yakın mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme

Bayern Münih'ten Galatasaray taraftarını sevinçten uyutmayacak haber
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir

Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı! Tehditlerini de sıraladı
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.