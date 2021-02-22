Tahran'daki kayak merkezlerinde koronaya rağmen hareketlilik yaşanıyor

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Uluslararası Kayak Federasyonu tesciline sahip, 3 bin 962 rakımda bulunan ve yılın büyük bölümü kar altında kalan kayak merkezinde 7 ayrı pist bulunuyor. İranlılar, ekimden mayısa kadar yılın 7 ayı boyunca buraya gelip 7 ayrı pistte kayak ve snowboard yapabiliyor.

"SALGINA RAĞMEN RAĞBET AZALMADI"

Toçal kayak merkezi kurs sorumlusu Abbas İlyasi yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle daha önce 1000 kişinin alındığı alana halihazırda sadece 500 bilet satıldığını söyledi. Kayak alanında sağlık kuralları, temizlik ve maske kullanımına dikkat ettiklerini dile getiren İlyasi, Toçal'ın Tahran'a yakın olması nedeniyle salgına rağmen rağbetin azalmadığını belirterek, "Toçal kayak merkezinde İran Kayak Federasyonu gözetimi altında tüm sağlık protokollerine riayet edilmektedir. Koronanın ilk günlerinde kayak yapmaya gelenler çok korkuyordu ve endişeliydi. Sağlık kurallarına riayet edildiğini gördüklerinde rahatladılar." ifadelerini kullandı.

TAHRAN'A 40 DAKİKA MESAFEDE

İlyasi, Toçal'da kayak sezonunun erken açıldığını ve uluslararası yarışmaların da düzenlendiğini kaydetti. Toçal'ın yanı sıra Dizin, Şimşek, Derbendser, Abeli kayak merkezlerinin de Tahran'a yakın olduğunu aktaran İlyasi, "Toçal'daki pist kayak için çok uygundur ve ülkenin en iyileri arasındadır. Karı temizdir. Başkent Tahran'a da en yakın kayak merkezidir. Tahran'dan buraya 40 dakikada ulaşabilirsiniz. Karın temiz ve mesafenin de yakın olması nedeniyle vatandaşlar buraya rağbet ediyor." diye konuştu.

"ARADAN ZAMAN GEÇİNCE GELİŞLER ARTTI"

Kayak hocalığı yapan Şiva Şevendi de halkın kayağa ve yarışmalara ilgi gösterdiğini belirterek, eskiden "sadece zenginlerin" yaptığı bu spora şimdi toplumun her kesiminden insanların ilgi gösterdiğini vurguladı. Şevendi, "Pandemi nedeniyle kayakçıların geleceğini düşünmüyorduk ancak aradan zaman geçince gelişler arttı. Vatandaşlar kayak öğrenmeye meraklı. Buranın havası çok temiz. Tatil zamanlarında buraya gelebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi