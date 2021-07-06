Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "nerede kalmıştık" paylaşımı

Örgüt propagandası yapmak suçundan vekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, tahliyesinin ardından "Nerede kalmıştık" şeklinde paylaşımda bulundu. Aynı paylaşımı, yeniden Galatasaray başına dönen Fatih Terim de yapmıştı.