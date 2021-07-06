Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "nerede kalmıştık" paylaşımı
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Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "nerede kalmıştık" paylaşımı

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Örgüt propagandası yapmak suçundan vekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, tahliyesinin ardından "Nerede kalmıştık" şeklinde paylaşımda bulundu. Aynı paylaşımı, yeniden Galatasaray başına dönen Fatih Terim de yapmıştı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2 NİSAN'DA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında devam eden dava kapsamında milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, Nisan ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gergerlioğlu'nun tutuklanmasının ardından dosya da Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitti. Mahkeme, "hak ihlali" kararı vererek, dosyayı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

YEREL MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Dosyanın gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararının ardından HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 3 aydan bu yana tutuklu olduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

TAHLİYE SONRASI PAYLAŞIM

Gergerlioğlu, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Gergerlioğlu, "Nerede kalmıştık" ifadelerini kullandı. Gergerlioğlu'nun yaptığı paylaşımı, Galatasaray'ın başına yeniden geçen Fatih Terim de yapmıştı. Bu nedenle "nerede kalmıştık" ifadeleri, Fatih Terim'le özdeşleşti.

İşte Gergerlioğlu'nun o paylaşımı:

Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 'nerede kalmıştık' paylaşımı
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Cezaevinden çıkan HDP'li Gergerlioğlu'ndan ilk görüntü
Cezaevinden çıkan HDP'li Gergerlioğlu'ndan ilk görüntü
Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 'nerede kalmıştık' paylaşımı
Son Dakika: AYM'nin 'hak ihlali' kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası yerel mahkemeye gönderildi
Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası yerel mahkemeye gönderildi

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Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "nerede kalmıştık" paylaşımı - Haberler
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