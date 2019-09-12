Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz

Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz

Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları adına konuşan Musa Kart, "Her şeyin mizah olduğu bir ülkede yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

12.09.2019 23:00
Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz

Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin infazın durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesini kararlaştırmasının ardından akşam 21: 00 civarında Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.


Tahliye edilenlerin adına Musa Kart bir basın açıklaması okudu. "Her şeyin mizah olduğu bir ülkede yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Musa Kart açıklamasında şu ifadeleri kullandı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et