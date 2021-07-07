Tahir Tellioğlu kimdir? Tahir Tellioğlu kaç yaşında, nereli?
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Tahir Tellioğlu kimdir? Tahir Tellioğlu kaç yaşında, nereli?

Tahir Tellioğlu kimdir? Tahir Tellioğlu kaç yaşında, nereli?
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Tahir Tellioğlu, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı olan Tellioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Tahir Tellioğlu kimdir? Tahir Tellioğlu kaç yaşında, nereli?

Adını İnşaat Müteahhitleri Konfederasyon Başkanı olarak duyuran Tahir Tellioğlu, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı olan Tellioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Tahir Tellioğlu kimdir? Tahir Tellioğlu kaç yaşında, nereli? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAHİR TELLİOĞLU KİMDİR?

Tahir Tellioğlu, 1974 yılında Trabzon'da doğan Türk müteahhitlerdendir. Müteahhitlik mesleğine başlaması aile şirketinin Ankara'ya taşınması ile olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Tahir Tellioğlu, inşaat sektöründe, üst yapı ve konut sektöründe birçok projede yer almıştır.

2005 yılında Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (TİMFED) Başkanı, 2013 yılında ise Türkiye'de kurulmuş olan diğer federasyonlar ile birlikte İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nu (İMKON) kurmuştur. Ardından buranın başkanı seçilmiştir.

TİMFED ve İMKON genel başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İnşaat Sektörü Meclisi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

TAHİR TELLİOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tahir Tellioğlu, 1974 doğumlu olup 47 yaşında ve Trabzonludur.

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